صحيفة الخليج الالكترونية أعلنت مدينة الملك فهد الطبية عبر حسابها الرسمي على “تويتر” اليوم الاثنين عن نجاح أول جراحة في المملكة بواسطة الروبوت. وذكرت في تغريدة عن الإنجاز الطبي بنجاح أول عملية من نوعها في المملكة العربية السعودية “تحويل مسار “لمريض سمنة بواسطة جهاز الرجل الآلي (الروبوت)، مقدمة التهنئة إلى الفريق الطبي بمناسبة هذا الإنجاز المميز، ونشرت صورة تبين الرجل الآلي “الروبوت” الذي نفذ العملية الجراحية النوعية في المملكة.

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