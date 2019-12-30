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الاتحاد يعلن ضم الأرجنتيني ليوناردو جيل

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت إدارة نادي الاتحاد ضم الأرجنتيني ليوناردو جيل، لاعب روزاريو سنترال، إلى صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ولم تكشف إدارة الاتحاد عن تفاصيل الصفقة، إلا أن مصادر ذكرت أن اللاعب تعاقد مع الفريق لثلاثة مواسم مقابل 1.5 مليون دولار.

يشار إلى أن جيل (28 عامًا) يلعب في خط الوسط، وتنقل بين عدة أندية في الأرجنتين، أبرزها أوليمبو واستوديانتس.

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