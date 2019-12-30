محكمة بالسودان تقضي بإعدام 27 من أفراد المخابرات في قضية مقتل معلم

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

قضت محكمة سودانية اليوم الاثنين بإعدام 27 من أفراد جهاز المخابرات العامة شنقا فيما يتصل بقتل معلم أثناء احتجازه في فبراير شباط خلال الاحتجاجات التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل نيسان.

وتمثل القضية المرة الأولى التي يصدر فيها حكم إدانة من المحاكم فيما يتصل بالحملة على المظاهرات في الشهور التي سبقت الإطاحة بالبشير وأعقبتها.

وأصدرت المحكمة أحكاما بالسجن على 13 متهما وبرأت أربعة آخرين في حكمها الذي قد يواجه عدة مراحل من الاستئناف.

وكان مقتل المعلم أحمد الخير في بلدة خشم القربة بشرق البلاد سببا في حشد المحتجين خلال المظاهرات التي استمرت 16 أسبوعا على حكم البشير.

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وقالت أسرة الخير إن المسؤولين الأمنيين زعموا في البداية أنه توفي مسموما، لكن تحقيقا رسميا خلص بعد أيام إلى أنه توفي متأثرا بإصابات ناجمة عن تعرضه للضرب.

وتجمع المئات أمام المحكمة في أم درمان حيث صدر الحكم اليوم الاثنين، ولوح البعض بالعلم السوداني أو رفعوا صورا للخير.