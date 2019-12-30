غانا تبحث الانضمام لعملة غرب إفريقيا الجديدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت حكومة غانا، الاثنين، إنها عازمة على الانضمام إلى عملة غرب إفريقيا التي ستحل محل الفرنك الإفريقي المدعوم من فرنسا في وقت مبكر من العام المقبل، والتي سيتم تداولها في 8 دول بالمنطقة، كما حثت الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي على التخلي عن خطط ربط العملة باليورو.

وتبني غانا العملة الجديدة، التي يطلق عليها «إيكو»، سيجعلها أكبر اقتصاد في التكتل متقدمة على جارتها ساحل العاج.

وغانا ليست عضواً في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا، وأغلب أعضائه من المستعمرات الفرنسية السابقة وتستخدم الفرنك الإفريقي. كما أنها تستخدم عملتها الخاصة «سيدي».

وكان رئيس ساحل العاج الحسن وتارا، أعلن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في وقت سابق هذا الشهر أن الاتحاد النقدي لغرب إفريقيا وافق على إنهاء بعض الروابط المالية مع باريس التي دعمت العملة الموحدة للمنطقة منذ إطلاقها بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية.

وبموجب الاتفاق، لن يتعين على الدول الإفريقية الأعضاء في التكتل الاحتفاظ بنصف احتياطياتها في الخزانة الفرنسية، ولن يكون هناك ممثل لفرنسا بعد الآن في المجلس المسؤول عن عملة الاتحاد.

وجاء في بيان صادر عن مكتب الرئيس نانا أكوفو أدو «نحن في غانا عازمون على أن نفعل كل ما بوسعنا كي نتمكن من الانضمام للدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا قريباً في استخدام الإيكو، إذ نعتقد أنها ستسهم في إزالة العقبات التجارية والنقدية».

لكن البيان أشار لمعارضة غانا لخطط ربط الإيكو باليورو، وحث السلطات في المنطقة على العمل بسرعة تجاه «تبني نظام سعر صرف مرن».