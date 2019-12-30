شكرا لقرائتكم خبر عن نفوق أكبر أنثى وحيد قرن في العالم بتنزانيا عن 57 عاماً والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت هيئة حماية منطقة نجورونجورو لحماية الحياة البرية في تنزانيا عن نفوق أنثى وحيد قرن يعتقد أنها الأطول عمراً بالعالم عن 57 عاماً، مشيرة إلى أن (فاوستا) أنثى وحيد القرن الأسود النادر نفقت لأسباب طبيعية يوم الجمعة.
وذكر بيان للهيئة «السجلات تظهر أن فاوستا عاشت أكثر من أي وحيد قرن في العالم، وظلت في المراعي الواسعة بمنطقة نجورونجورو لأكثر من 54 عاماً قبل نقلها إلى المحمية عام 2016 حيث أمضت آخر ثلاث سنوات في حياتها».
وعثر أحد العلماء على فاوستا أول مرة عام 1965 عندما كان عمرها يتراوح بين ثلاثة وأربعة أعوام، لكن صحتها بدأت تتدهور عام 2016 حين تعرضت لهجوم من ضباع نقلت بعده إلى المحمية. وبحسب الهيئة فإن متوسط عمر وحيد القرن يصل إلى 40 عاماً إذا عاش في البرية، لكنه قد يعيش عقداً إضافياً إذا كان في محمية.
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