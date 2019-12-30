شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف العمليات في حقل الناصرية النفطي في العراق والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وزارة النفط العراقية، إن العمليات استؤنفت في حقل الناصرية النفطي جنوبي البلاد، الاثنين، لكن مصدرين في قطاع النفط أكدا على أن استعادة الإنتاج بالكامل ستستغرق ما يصل إلى يومين.
واقتحم محتجون الحقل الذي ينتج ما يراوح بين 80 و85 ألف برميل يومياً من النفط، يوم السبت، وأجبروا العاملين فيه على قطع الكهرباء عن محطة التحكم، الأمر الذي أدى إلى توقف الحقل. وتعد هذه المرة الأولى التي يغلق فيها محتجون حقلاً بالكامل. وقالت وزارة النفط العراقية، الأحد، إن إيقاف الإنتاج في حقل الناصرية لم يؤثر في صادرات البلاد، التي ستستغل إنتاجاً إضافياً من حقول البصرة لتعويض الشحنات من الناصرية.
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