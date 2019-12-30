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أعلنت شركة PolarPro المختصة بصناعة الفلاتر عن اطلاق مات بوكس BaseCamp لصانعي الأفلام المستقلين ولمصوري الفيديو المغامرين بالإضافة إلى نظام فلتر Summit للمصورين الفوتوغرافيين للمناظر الطبيعية والحياة البرية، شاهد الفيديو التقديمي ثم تابع القراءة… © القيادي الإعلان عن PolarPro BaseCamp مات بوكس لمصوري الفيديو وصناع الافلام
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تشتهر PolarPro بفلاتر طائرات الدرون، قبل عام اتخذت خطواتها الأولى
في عالم صناعة الأفلام وذلك عن طريق فلاتر QuartzLine، قامت الشركة
بتقديم BaseCamp وهو مات بوكس خفيف الوزن ويمكن الاعتماد عليه
من قبل المصورين السينمائيين الذين يعملون في ظروف تصوير صعبة.
© alqiyady الإعلان عن PolarPro BaseCamp مات بوكس لمصوري الفيديو وصناع الافلام
يعتمد الجزء الأمامي من PolarPro BasCamp Matte Box
على فلاتر مستطيلة، في حين أن الجزء الخلفي يعتمد على فلاتر دائرية
مثل Quartzline CP و Diffusion والتي ستكون متاحة قريبا من PolarPro.
© alqiyady الإعلان عن PolarPro BaseCamp مات بوكس لمصوري الفيديو وصناع الافلام
من خلال استخدام تصميم من ألياف الكربون والألومنيوم يمكن ضبط BaseCamp
إلى نقطة حيث يمكنك تفكيكه بالكامل ليصبح حامل فلتر فقط، لدى PolarPro
تصميم مبتكر لهذه الفلاتر، كل فلتر له هيكل المونيوم خاص به والذي يتم وضعه
مباشرةً في مقدمة الـ مات بوكس مما يقلل فرصة اتساخ الفلتر بأصابعك.
© alqiyady الإعلان عن PolarPro BaseCamp مات بوكس لمصوري الفيديو وصناع الافلام
الجانب السلبي هو أنه بسبب هذا التصميم للفلاتر فأنت مجبر على استخدام
فلاتر ND من PolarPro وهو ما قد يكون بمثابة صفقة غير مجدية للبعض
خاصة لأولئك الذين استثمروا بالفعل في فلاتر أخرى لن تكون متوافقة مع التصميم.
© alqiyady الإعلان عن PolarPro BaseCamp مات بوكس لمصوري الفيديو وصناع الافلام
كما يسمح BaseCamp Mattebox للمستخدمين إما بتثبيته على قضبان 15 مم
أو 19 مم أو استخدامه مثبت مباشرةً على العدسة لتوفير الوزن، يأتي BaseCamp
مزودًا بحاجب علوي والذي يحمي الفلاتر عند إغلاقه مع امكانية الابقاء عليه في الحقيبة
دون الحاجة لان يتم فكه. * المواصفات التقنية لـ PolarPro BaseCamp Matte Box
– نظام Matte Box خفيف الوزن مصمم لاستخدامات جمبل
وللتصوير الجوي بوزن 298 غرام الى 438 غرام.
– تصميم مبسط لسرعة التركيب والعمل.
– فلاتر VND و ND بدرجات مختلفة تبدأ
– حلقات ربط دائرية قياس 82 ملم و 72 ملم و 77 ملم و 67 ملم
– حاجب علوي من الكاربون فايبر
– حلقات توصيل مع عدسات قطرها 67 مم – 99 مم
– حلقات تثبيت للعدسات سينمائية 80 – 110 ملم
© alqiyady الإعلان عن PolarPro BaseCamp مات بوكس لمصوري الفيديو وصناع الافلام
سعر PolarPro BaseCamp يبدأ من 299$ دولار امريكي ويصل إلى
700$ دولار امريكي لمجموعة VND، أو يمكنك تخصيص حزمة لتناسب
احتياجاتك، فيما ان سعر نظام Summit للمصورين الفوتوغرافيين
بسعر 249$ دولار امريكي، للمزيد من التفاصيل توجه إلى موقع PolarPro.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.