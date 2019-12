دبي - بواسطة محمد فارس © alqiyady الإعلان عن PolarPro BaseCamp مات بوكس لمصوري الفيديو وصناع الافلام

أعلنت شركة PolarPro المختصة بصناعة الفلاتر عن اطلاق مات بوكس BaseCamp لصانعي الأفلام المستقلين ولمصوري الفيديو المغامرين بالإضافة إلى نظام فلتر Summit للمصورين الفوتوغرافيين للمناظر الطبيعية والحياة البرية، شاهد الفيديو التقديمي ثم تابع القراءة…

تشتهر PolarPro بفلاتر طائرات الدرون، قبل عام اتخذت خطواتها الأولى

في عالم صناعة الأفلام وذلك عن طريق فلاتر QuartzLine، قامت الشركة

بتقديم BaseCamp وهو مات بوكس خفيف الوزن ويمكن الاعتماد عليه

من قبل المصورين السينمائيين الذين يعملون في ظروف تصوير صعبة.

يعتمد الجزء الأمامي من PolarPro BasCamp Matte Box

على فلاتر مستطيلة، في حين أن الجزء الخلفي يعتمد على فلاتر دائرية

مثل Quartzline CP و Diffusion والتي ستكون متاحة قريبا من PolarPro.

من خلال استخدام تصميم من ألياف الكربون والألومنيوم يمكن ضبط BaseCamp

إلى نقطة حيث يمكنك تفكيكه بالكامل ليصبح حامل فلتر فقط، لدى PolarPro

تصميم مبتكر لهذه الفلاتر، كل فلتر له هيكل المونيوم خاص به والذي يتم وضعه

مباشرةً في مقدمة الـ مات بوكس مما يقلل فرصة اتساخ الفلتر بأصابعك.

الجانب السلبي هو أنه بسبب هذا التصميم للفلاتر فأنت مجبر على استخدام

فلاتر ND من PolarPro وهو ما قد يكون بمثابة صفقة غير مجدية للبعض

خاصة لأولئك الذين استثمروا بالفعل في فلاتر أخرى لن تكون متوافقة مع التصميم.

كما يسمح BaseCamp Mattebox للمستخدمين إما بتثبيته على قضبان 15 مم

أو 19 مم أو استخدامه مثبت مباشرةً على العدسة لتوفير الوزن، يأتي BaseCamp

مزودًا بحاجب علوي والذي يحمي الفلاتر عند إغلاقه مع امكانية الابقاء عليه في الحقيبة

دون الحاجة لان يتم فكه. * المواصفات التقنية لـ PolarPro BaseCamp Matte Box

– نظام Matte Box خفيف الوزن مصمم لاستخدامات جمبل

وللتصوير الجوي بوزن 298 غرام الى 438 غرام.

– تصميم مبسط لسرعة التركيب والعمل.

– فلاتر VND و ND بدرجات مختلفة تبدأ

– حلقات ربط دائرية قياس 82 ملم و 72 ملم و 77 ملم و 67 ملم

– حاجب علوي من الكاربون فايبر

– حلقات توصيل مع عدسات قطرها 67 مم – 99 مم

– حلقات تثبيت للعدسات سينمائية 80 – 110 ملم

سعر PolarPro BaseCamp يبدأ من 299$ دولار امريكي ويصل إلى

700$ دولار امريكي لمجموعة VND، أو يمكنك تخصيص حزمة لتناسب

احتياجاتك، فيما ان سعر نظام Summit للمصورين الفوتوغرافيين

بسعر 249$ دولار امريكي، للمزيد من التفاصيل توجه إلى موقع PolarPro.

