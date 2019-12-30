الإدعاء العام العراقى يطالب هيئات التحقيق بإنجاز تحقيقات قتل المتظاهرين

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وأضاف البيان أن "رئاسة الادعاء العام أوعزت إلى الهيئات التحقيقية القضائية المشكلة بسرعة إنجاز التحقيق بهذا الصدد ".
وأشار البيان إلى أن "توجيه الادعاء العام صدر بناء على الأمر القضائي الصادر من مجلس القضاء الأعلى الخاص بتشكيل هيئات تحقيقية قضائية في كل محافظة من المحافظات التى وقعت فيها التظاهرات منذ أكتوبر الماضى".
وكان أعضاء مجلس الأمن أعربوا عن قلقهم البالغ إزاء مقتل متظاهرين، وكذلك بشأن عمليات القتل والتشويه والاعتقالات التعسفية للمتظاهرين العزل، فى ظل استمرار المظاهرات الجزائرية.
وأكد مجلس الأمن قلقه البالغ حيال تورط جماعات مسلحة في عمليات قتل واستهداف المتظاهرين في العراق، لافتة إلى أن العراق شهد منذ انطلاق موجة الاحتجاجات الحاشدة في العاصمة بغداد ومحافظات الجنوب في الأول من أكتوبر الماضي، أعمال عنف طالت المتظاهرين، فضلاً عن إطلاق الرصاص الحي لتفريق المحتجين في عدة محطات، ما أدى إلى مقتل المئات.
وكان رئيس الإدعاء العام العراقى بالسلطة القضائية الاتحادية قرر تحريك الشكوى بالحق العام استناداً إلى المادة الثانية من قانون الإدعاء العام بشأن ما ورد من اتهامات بالفساد خلال جلسة استجواب وزير الدفاع خالد العبيدى السرية التى عقدت فى مجلس النواب العراقى.
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