شكرا لقرائتكم خبر عن الإدعاء العام العراقى يطالب هيئات التحقيق بإنجاز تحقيقات قتل المتظاهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الادعاء العام العراقى، اليوم الإثنين، الهيئات التحقيقية بإنجاز التحقيقات فى حوادث قتل المتظاهرين فى بغداد والمحافظات، وذكر بيان لمجلس القضاء العراقى، أن "رئاسة الادعاء العام التابعة لمجلس القضاء الاعلى أصدرت كتابا وجهت فيه رئاسات محاكم الاستئناف الاتحادية كافة لإعلامها بنتيجة الإجراءات القانونية المتخذة بخصوص حوادث مقتل وإصابة المتظاهرين والقوات الأمنية والاعتداء على وسائل الإعلام".

وأضاف البيان أن "رئاسة الادعاء العام أوعزت إلى الهيئات التحقيقية القضائية المشكلة بسرعة إنجاز التحقيق بهذا الصدد ".

وأشار البيان إلى أن "توجيه الادعاء العام صدر بناء على الأمر القضائي الصادر من مجلس القضاء الأعلى الخاص بتشكيل هيئات تحقيقية قضائية في كل محافظة من المحافظات التى وقعت فيها التظاهرات منذ أكتوبر الماضى".

Advertisements وكان أعضاء مجلس الأمن أعربوا عن قلقهم البالغ إزاء مقتل متظاهرين، وكذلك بشأن عمليات القتل والتشويه والاعتقالات التعسفية للمتظاهرين العزل، فى ظل استمرار المظاهرات الجزائرية. وأكد مجلس الأمن قلقه البالغ حيال تورط جماعات مسلحة في عمليات قتل واستهداف المتظاهرين في العراق، لافتة إلى أن العراق شهد منذ انطلاق موجة الاحتجاجات الحاشدة في العاصمة بغداد ومحافظات الجنوب في الأول من أكتوبر الماضي، أعمال عنف طالت المتظاهرين، فضلاً عن إطلاق الرصاص الحي لتفريق المحتجين في عدة محطات، ما أدى إلى مقتل المئات.

وكان رئيس الإدعاء العام العراقى بالسلطة القضائية الاتحادية قرر تحريك الشكوى بالحق العام استناداً إلى المادة الثانية من قانون الإدعاء العام بشأن ما ورد من اتهامات بالفساد خلال جلسة استجواب وزير الدفاع خالد العبيدى السرية التى عقدت فى مجلس النواب العراقى.