شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مواطن لبنانى يصرخ داخل أحد المصارف ويطالب بتحصيل ودائعه بالدولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض موقع "لبنان 24" مقطع فيديو تمّ التقاطه اليوم الاثنين، في أحد فروع مصرف "الإعتماد اللبناني" في مدينة صيدا لأحد المواطنين اللبنانيين وهو يطالب من العملاء الحاضرين معه داخل المصرف أمام الموظّفين والزبائن بالدفاع عن حقوقهم وحفظ أموالهم والحصول على نقودهم المودعة بالدولار وليس العملة المحلية.

وقال، "يجب على أى بنك أن يصرف فلوسنا بالدولار ومحدش يضحك عليكم، وما أوضعتموه بالدولار من حقكم تشتروه بالدولار وده حقكم القانونى".

وعلى جانب آخر، قال حاكم مصرف لبنان المركزى الخميس الماضى "ما حدا بيعرف" تعليقا على المدى المحتمل لارتفاع الدولار فى السوق السوداء فى البلد الذى يعانى من أسوأ أزماته الاقتصادية فى عقود، حيث تراجعت الليرة اللبنانية، المربوطة بالدولار منذ 22 عاما، بأكثر من 30 بالمئة في السوق الموازية، التي تمثل المصدر الرئيسى حاليا للعملة الصعبة مع فرض البنوك قيودا مشددة على النقد الأجنبي.

وقال رياض سلامة للصحفيين، "نأمل أن يتحسن البلد ليقدر الاقتصاد... يتحسن". وردا على سؤال بشأن السعر الذي يمكن أن يرتفع إليه الدولار، قال سلامة "ما حدا بيعرف". ولم يستطرد.

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وفى وقت سابق، نفت جمعية مصارف لبنان، بصورة قاطعة، صحة الأنباء التي ذكرتها وسائل إعلام لبنانية وتتناقلها وسائل التواصل الاجتماعي، حول إغلاق البنوك في البلاد عقب فترة الأعياد (نهاية العام) والتوقف عن إجراء عمليات الدفع النقدي بالعملات الأجنبية لاسيما الدولار الأمريكي.



المواطن يخاطب العملاء فى المصرف اللبنانى



مواطن داخل مصرف لبنانى



يخاطب الموظفين فى مصرف صيدا اللبنانى

وأكد رئيس جمعية مصارف لبنان سليم صفير – في تصريح له مساء اليوم – أن كافة هذه الأخبار هي محض شائعات عارية تماما عن الصحة، وتندرج في إطار "الحملة المستهجنة" التي تستهدف القطاع المصرفي اللبناني، وأشار إلى أن اهتمام البنوك في لبنان، في هذه المرحلة الحرجة والدقيقة التي تجتازها البلاد، يتركز على الحفاظ على ودائع المواطنين اللبنانيين، في انتظار تشكيل حكومة جديدة للشروع في معالجة الأسباب الجوهرية للأزمة الاقتصادية والمالية الراهنة.