شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تحدد غدًا آخر موعد لاستبدال الأوراق النقدية المسحوبة من التداول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد البنك المركزى التونسى، غدًا الثلاثاء، آخر موعد لاستبدال الأوراق النقدية المسحوبة من التداول من فئات 10 دنانير (صنف 1986 وصنف 1994 وصنف 2005) و5 دنانير (صنف 1993 وصنف 2008)، وتكون عملية الاستبدال بشبابيك البنك المركزي التونسي بمقرّه الرّئيسي بتونس وبفروعه بكل من صفاقس وسوسة وبنزرت ونابل وقابس وقفصة والقصرين والقيروان ومدنين وجندوبة والمنستير.

يذكر أنه في بيان سابق للبنك، تم التأكيد على أنه بانقضاء هذا الأجل لن يقبل إبدال هذه الأصناف من الأوراق النقدية.

وقد تخطت احتياطيات تونس من النقد الأجنبى، لأول مرة، حاجز الـ 19 مليار دينار أى ما يعادل (6.78 مليار دولار أمريكى)، ووفقا لبيانات نشرها البنك المركزى التونسى على موقعه الإلكترونى السبت الماضى فإن هذا التطور سيتيح للبلاد، لأول مرة منذ عدة أشهر، القدرة على تغطية 109 أيام توريد .

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وأشارت البيانات إلى أن هذه الاحتياطيات من النقد الأجنبى كانت يوم 27 ديسمبر 2018 فى حدود 13 مليار دينار (4.64 مليار دولار)، وسمحت لتونس بتغطية 82 يوم توريد فقط.

وأرجع البنك المركزى السبب وراء الزيادة إلى ارتفاع دخل تونس من قطاع السياحة بحلول يوم 27 ديسمبر 2019 إلى 5،4 مليار دينار، مقابل 4 مليارات دينار خلال ذات الفترة من عام 2018.

وكان مجلس إدراة البنك المركزى التونسى، شدد خلال اجتماعه الدورى، أمس الجمعة، على أن التحسن التدريجى الذى عرفته أهم المؤشرات النقدية والمالية لتونس يبقى هشّا ولا بد من دعمه بالتحسين فى نهج وأسلوب النمو.