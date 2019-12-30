شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية روسيا: لا نثق فى الناتو حال فرض منطقة حظر طيران فوق ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن سيرجى لافروف وزير الخارجية الروسى، أن موسكو ليست واثقة من أن الناتو سوف يلتزم بالاتفاقيات إذا تم فرض منطقة حظر طيران فوق ليبيا، خاصة أن الفكرة تذكرنا ببدء غزو الناتو للبلاد، عقب الإطاحة بنظام القذافى، مضيفا فى مؤتمر صحفى مع نظيره الإيرانى محمد جواد ظريف اليوم الاثنين فى العاصمة الروسية، الزملاء فى حلف شمال الأطلنطى فقدوا مصداقيتهم مرة أخرى كشركاء قادرين على التفاوض، واستفادوا من هذا القرار من أجل البدء فى قصف الأراضى الليبية.

كان وزير الخارجية الروسى سيرجي لافروف، انتقد خرق الولايات المتحدة الأمريكية للقواعد والقوانين الدولية فيما يتعلق بالاتفاق النووى مع إيران، مؤكدا أن واشنطن دعت الدول الموقعة على الاتفاق إلى عدم الالتزام به خلافًا لما تقوم به إيران من الالتزام بمبادئ الاتفاق.

وقال وزير الخارجية الروسى فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الإيرانى محمد جواد ظريف اليوم الاثنين فى العاصمة الروسية موسكو،:"خرق هذه الشروط يتطلب من الغربيين إما أن يعترفوا بالواقع، أو أن تلتزم الولايات المتحدة الأمريكية بالتعهدات، وحينها سيكون على إيران استئناف التزامتها بشكل طوعى، وهذا سيجعل الوضع صحيح، أو أن الغرب غير مستعد لاحترام القانون الدويل بشان الاتفاق النووى لذا من الممكن عدم فرض التزامات على أى طرف ويبقى فقط الاتفاق بشان عدم انتشار الأسلحة النووية.

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وتابع وزير الخارجية خلال كلمته فى المؤتمر الصحفى، :نرغب فى الحفاظ على الاتفاق النووى الذى يعد نتيجة للحوار الدبلوماسية وخطوة هامة فى تعزيز عدم انتشار السلاح النوى..فالولايات المتحدة تريد استئناف الحوار وفق شروطها الخاصة".