شكرا لقرائتكم خبر عن ولى عهد دبى يتحول لقائد طائرة فى جولة على شواطئ الإمارة.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشتهر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، ولى عهد مدينة دبي الإماراتية، بمغامراته المعتادة التى تكون دائما من أعماق البحار، ووسط الحيوانات المفترسة والعملاقة، والتى كان آخرها تحوله لـ "ربان" طائرة، فى صورة جديدة نشرها عبر حسابه الشخصى بموقع الصور الشهير إنستجرام، وهو يقود جولة على شواطئ مدينة دبى، ويظهر من خلالها أبراج المدينة الشاهقة

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والتقى ولى عهد دبى أمس، بالنجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، على خلفية تواجد رونالد فى دولة الإمارات، ونشر كريستيانو رونالدو، الصورة عبر حسابه الرسمى بإنستجرام، تضمه ونجله والشيخ حمدان، وعلق عليها:"أنه لشئ عظيم دائما أن التقى بك يا صديقى".



ولي عهد دبي

وكشف الشيخ حمدان، عن بعض إحصائيات التجارة الخاصة بدولة الإمارات فى عدة تغريدات منذ أيام، وقال إن المدينة العربية الشهيرة قد حققت نجاحات كبيرة فى مجال التجارة الخارجية غير النفطية، مؤكدا أن تجارة دبى حققت نمو بنسبة 6 % محققة 1.02 تريليون درهم خلال أول تسعة شهور من العام الجارى 2019، مضيفًا " تجارة دبى الخارجية غير النفطية تنمو بنسبة 6% محققة 1.02 تريليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2019؛ دلالات مهمة للرقم حول موقع دبى كحلقة وصل رئيسة لتدفقات التجارة العالمية والثقة الكبيرة التى تجمعنا بشركائنا التجاريين إقليميًا وعالميًا".

يذكر أن الإمارات جاءت فى قمة الدول الأعضاء فى مجلس التعاون الخليجى فى النمو الاقتصادى على مدى السنوات الخمس الأخيرة، وفقًا للإحصائية التى نشرها أمس موقع "سبيكتيتور إنديكس" الشبكى المتخصص فى نشر الإحصائيات والتصنيفات.