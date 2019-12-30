شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى يقرر إعلان حالة الطوارئ بالبلاد لمدة شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الرئيس التونسى قيس سعيد، اليوم الإثنين، إعلان حالة الطوارئ فى البلاد لمدة شهر واحد بداية من 1 يناير 2020 وحتى يوم 30 من الشهر ذاته، وذلك وفق رئاسة الجمهورية التونسية.

كان أمر رئاسى قد صدر بتاريخ 30 أغسطس الماضى، بتمديد حالة الطوارئ بالبلاد بداية من 3 سبتمبر 2019 حتى 31 ديسمبر 2019.

يذكر أن تمديد حالة الطوارئ يتواصل منذ 24 نوفمبر 2015 بتونس، على إثر العملية الإرهابية التى تم خلالها تفجير حافلة للأمن الرئاسي بالعاصمة.

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