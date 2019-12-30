شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام للأمم المتحدة يدين الهجوم الإرهابى بالصومال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الهجوم الإرهابى الذى وقع بالعاصمة الصومالية "مقديشيو" أول أمس، مشددا على أهمية تقديم مرتكبى هذه الجريمة إلى العدالة.

وأكد الأمين العام - فى بيان اليوم الاثنين - التزام الأمم المتحدة الكامل بدعم شعب وحكومة الصومال فى سعيهما لتحقيق السلام والتنمية. ووقع تفجير بسيارة مفخخة استهدف نقطة تفتيش أمنية فى "مقديشيو" وأسفر عن مقتل أكثر من 70 شخصا، وإصابة العشرات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأمين العام للأمم المتحدة يدين الهجوم الإرهابى بالصومال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.