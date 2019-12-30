سلطنة عمان تبحث مع البحرين واليمن سبل تعزيز العلاقات المشتركة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع العمانى بدر بن سعود بن حارب البوسعيدى، مع سفير مملكة البحرين لدى السلطنة جمعة بن أحمد الكعبى، سبل تعزيز التعاون المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم الاثنين أن الوزير العمانى التقى أيضا السفير اليمنى لدى السلطنة خالد بن صالح شطيف، وبحثا العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها فى مختلف المجالات.

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