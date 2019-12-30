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تعرف على كامل مجلة وكتالوج عروض كارفور بمناسبة عيد ميلاده الـ 17.. صور

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 ديسمبر 2019

أعلنت كارفور مصر عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك، مجلة وكتالوج عروض كارفور يناير 2020م، حيث تعودنا من كارفور مصر في عيد ميلاده كل عام أن يقوم بعمل عروض شاملة وقوية.

 

وقد اقترينا من عروض كارفور مصر يناير 2020 في عيد ميلاده الـسابع عشر، حيث ينتظره الملايين لمعرفة مجلة كارفور، وما يعرضه في كتالوج عروض كارفور لشهر يناير المقبل، حيث يقوم بعمل تخفيضات كبيرة على جميع السلع والمنتجات الغذائية، والأجهزة الكهربائية.

 

هايبر كارفور دوما متألق بما يقوم به من عروض على مدار العام، ولكنه مع العام الميلادي الجديدي، وبمناسبة احتفالات كارفور مصر بعيد ميلاده، يقوم بمفاجآت كثيرة للمواطنين ورواده من تخفيضات كبيرة تصل إلى 60%، وفي فترة العروض يكون زحام شديد من المواطنين للحصول على المنتجات من داخل فروع كارفور المنتشرة بأنحاء الجمهورية.

 

ننتظر خلال الفترة المقبلة نزول كتالوج ومجلة كارفور لعيد الميلاد 17، حيث تتضمن عروض كارفور كثير من التخفيضات والمنافسات الشديدة على المنتجات ذات الجودة العالية بسعر مخفض، حيث يزداد البحث من المواطنين على:

 

ونرصد لكمعروض كارفور يناير 2020

 

• جميع العروض المقدمة من كارفور.

 

 

 

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• على الأجهزة الكهربائية.

 

 

 

• العرسان راغبي تجهيز منزلهم.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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