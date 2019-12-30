وصفة سحرية لن تصدق ماذا تفعل؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

الدهون المتراكمة في منطقة البطن والأرداف هي هاجس يؤرق بعض الأشخاص الذين يعانون من السمنة، لأن هناك وصفات وأنظمة غذائية تعمل على فقدان الوزن لكنها لا تساعد بشكل فعال في القضاء على الكرش ودهون الأرداف.



ويبحث بعض الأشخاص الذين يرغبون بالتخلص من الكرش على وصفات فعالة للقضاء عليه، وكذلك دهون الأرداف، ونقدم لكم وصفة سحرية فعالة جداً للقضاء على الكرش والأرداف دون الحاجة لاتباع رجيم أو حمية غذائية.

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مشروب العسل والثوم يساعدك على فقدان 10 كيلو جرام في شهر واحد فقط إذا تم تناوله يومياً قبل النوم، وستجدون نتائج فعالة جداً دون اتباع وصفة غذائية معينة أو رجيم.

الطريقة:

يتم هرس فص من الثوم ووضعه في كوب ماء دافئ مع ملعقة من العسل الطبيعي، وتناول هذا المشروب يومياً قبل النوم وستجدون نتائج رائعة.