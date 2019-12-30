- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وصفة سحرية لن تصدق ماذا تفعل؟ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
الدهون المتراكمة في منطقة البطن والأرداف هي هاجس يؤرق بعض الأشخاص الذين يعانون من السمنة، لأن هناك وصفات وأنظمة غذائية تعمل على فقدان الوزن لكنها لا تساعد بشكل فعال في القضاء على الكرش ودهون الأرداف.
ويبحث بعض الأشخاص الذين يرغبون بالتخلص من الكرش على وصفات فعالة للقضاء عليه، وكذلك دهون الأرداف، ونقدم لكم وصفة سحرية فعالة جداً للقضاء على الكرش والأرداف دون الحاجة لاتباع رجيم أو حمية غذائية.
مشروب العسل والثوم يساعدك على فقدان 10 كيلو جرام في شهر واحد فقط إذا تم تناوله يومياً قبل النوم، وستجدون نتائج فعالة جداً دون اتباع وصفة غذائية معينة أو رجيم.
الطريقة:
يتم هرس فص من الثوم ووضعه في كوب ماء دافئ مع ملعقة من العسل الطبيعي، وتناول هذا المشروب يومياً قبل النوم وستجدون نتائج رائعة.
كانت هذه تفاصيل خبر وصفة سحرية لن تصدق ماذا تفعل؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.