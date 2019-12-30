ماء الزهر عن مجموعة منوعة من المزايا.. تعرف عليها!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 ديسمبر 2019

متابعات_السعودية نيوز

يكشف ماء الزهر عن مجموعة منوعة من المزايا. فهو منعش وملطف ومنعم، وحليف مثالي للشعر والبشرة.



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اخلطي ملعقتيّ طعام من ماء الزهر مع نصف ليتر من الماء البارد جداً للحصول على خليط ممتاز لشطف الشعر بعد الشامبو. هكذا، تكتسب فروة الرأس لمعاناً ويفوح منها عطر جميل.

كما يمكنك وضع القليل من ماء الزهر على كرات قطنية ناعمة وبسطها على كل الوجه لإرخاء القسمات المشدودة.

وفي حال رش ماء الزهر على فروة الرأس أو على البشرة بعد التعرض للشمس، يمكن تلطيف المساحات "المحروقة" نتيجة أشعة الشمس والإحساس بانتعاش كبير. يمكنك أيضاً رش رذاذ ماء الزهر على كل الوجه لتثبيت الماكياج أو لإزالة الماكياج بشكل ممتاز.