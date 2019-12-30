تعرف على حل مشكلة الجفون المترهلة بطريقة طبيعية!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

حتى ولو أراد كلّ شخص أن يبدو شابًا وجميلًا إلا أنه مع الوقت تظهر علامات الشيخوخة أكثر فأكثر لا سيما من خلال الخطوط والتجاعيد والجلد المترهّل، وفي أكثر الأحيان تظهر عملية الشيخوخة في منطقة العينن، وتشكّل الجفون بالتحديد جزءًا من عضلة دائرية تحيط بالعين، وبفضل هذه العضلة تتمكنون من فتح عينيكم وإغلاقهما.



تسبب عوامل كثيرة ترهّل الجفن كالسكري والجلطات وشيخوخة الخلايا الطبيعية والورم الدماغي ومتلازمة هورنر (خلل يصيب أعصاب العين والوجه) أو أي خلل آخر قد يصيب الأعصاب أو أداء العضلات.

ويمكن لوزن الجفن المتدلّي أن يتعب عضلات العين ويسبب الإرهاق، هنا يصعب وضع الماكياج ولا يعود كحل العين مرئيًا بسبب الجلد الزائد، ومن أجل حل هذه المشكلة لستم بحاجة لأي جراحة، كل ما تحتاجون إليه هو هذا العلاج البسيط والطبيعي.

المكونات:

- بيضة (عليكم أن تفصلوا صفار البيض لأنكم بحاجة إلى الزلال فقط)

- قطعة من قطن

Advertisements

الطريقة:

1- أولًا عليكم أن تنظفوا جفنكم من الماكياج ثم أن تجففوه.

2- الآن إكسروا البيضة وافصلوا الزلال عن الصفار لأنكم بحاجة إلى الزلال فقط في هذه الوصفة.

3- خذوا قطعة من القطن وغمّسوها بزلال البيض.

4- أغمضوا عينيكم وامسكوا جفنكم بلطف، ثم أفركوا القطنة برقة على تجاعيد الجفن، وتأكدوا من ألا تتقطّر.

5- أثناء انتظار البيض ليجفّ عليكم أن تبقوا مغمضي العينين، ويمكنكم استخدام مروحة إذا أردتم تسريع العملية.

هذه الطريقة سهلة وبسيطة جدًا وعليكم تجربتها، إذا كانت التجاعيد أعمق عليكم تكرار الوصفة أكثر لكي تصلوا إلى النتائج المرجوّة.

هذا العلاج الطبيعي سيخفي الخطوط والترهّل والأهم أنكم ستفرحون بالنتائج.