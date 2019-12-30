نتيجة مذهلة لوضع قطعة ثوم أو بصل داخل أذنك.. ستصدمك النتيجة!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

للبصل خصائص مبهرة على الاذن والتهابتها فالبصل يخلصك من الم الاذن الشائع وبالخصوص الوجع اللذي يكون في المنطقه السفلية من الاذن .عليك فقط ان تقوم بوضع قطعة صغيرة من البصل في اذنك. حيث له خصائص تساعد على تليين شمع الأذن، مما يجعل من السهل الإزالة ويقلل من الحمى.



الطريقة:

امزجي بعض قطع من البطاطا المقطعة والبصل، وامزجيها مع الثوم المفروم، وضعي هذا الخليط على ساقيك، باستخدام زوج من الجوارب، مع الحفاظ على نفسك دافئة، وستلاحظين أن درجة حرارتك تقل بشكل كبير.

Advertisements

التهابات العين:

إذا كنت تعاني من تهيج شديد في العين، أو أي التهابات، يمكنك فقط قطع البصل بالقرب من عينيك، والدموع المتدفقة نتيجة رذاذ البصل المتناثر تساعد على تخفيف توتر عينيك، ولكن تجنبي فرك عينيك لأنها قد تتفاقم الحالة.

علاج السعال:

خليط العسل وعصير البصل، يعمل على تهدئة السعال، والبصل له خصائص المضادات الحيوية القوية التي تساعد على محاربة البكتيريا.

شفاء الحروق:

قومي بوضع شريحه خفيفه من البصل ولفيها بقطعه نظيفه من الوزر "القماش" وقومي بوضعها مكان الحرق وسيساعد ذلك في التئامه بطريقه سريعة وايضا يساعد ذلك على اخفاء الندبات الناتجه عن الحروق مستقبلا.