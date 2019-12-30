«تسلا» تبدأ اليوم تسليم أول مجموعة سيارات كهربائية مصنوعة في الصين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سلمت شركة «تسلا» الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية أول مجموعة من السيارات التي تم تصنيعها في «تشاينا جيجافاكتوري 3» بالصين، وهو أول مصنع تابع للشركة خارج الولايات المتحدة.

وقالت الشركة في تغريدة على «تويتر»، الاثنين إن أول مجموعة من العملاء، وعددهم 15 عميلاً ممن سوف يتسلمون الطراز «3إس» من السيارات الكهربائية، هم من موظفي المصنع في شنغهاي، مشيرة إلى أنه تم تسليم أول سيارة من هذا النوع لموظف في مخزن شينتياندى التابع للشركة.

وقال مسؤولون بالشركة، خلال حفل تسليم السيارة الكهربائية، إنه سيتم تسليم المزيد من السيارات الكهربائية للعملاء خلال الأيام المقبلة، وأكد أن عمليات التسليم للعملاء من خارج الشركة سوف تبدأ في كانون الثاني/ يناير المقبل، قبل بداية العام الجديد في الصين الموافق 25 من نفس الشهر.

وتنتج الشركة بالمصنع حالياً ألف سيارة أسبوعياً بما يقدر بحجم إنتاج يصل إلى 150 ألف سيارة سنوياً، وتستهدف مضاعفة الإنتاج على أساس أسبوعي ليصل إلى ثلاثة آلاف سيارة بالمصنع. وكان العمل قد بدأ في مصنع «تشاينا جيجافاكتوري 3» في شهر كانون الثاني/ يناير من العام الجاري، وبدأ الإنتاج به في تشرين الأول/ أكتوبر.