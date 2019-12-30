طالبان تقول إن «ليس لديها خطط لوقف إطلاق النار» في أفغانستان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت حركة طالبان، الاثنين، في بيان، أنها لا تعتزم تنفيذ وقف إطلاق نار في أفغانستان في إطار مفاوضاتها مع الولايات المتحدة، بل «العمل على خفض للتصعيد».

وبحسب البيان الذي نشرته وسائل إعلام، قالت طالبان إن «الإمارة الإسلامية في أفغانستان ليس لديها خطط لوقف إطلاق النار»، علماً بأن المحادثات بين واشنطن وطالبان حول انسحاب القوات الأمريكية من البلاد معلقة حالياً منذ أن شنت طالبان هجوما على قاعدة عسكرية مطلع ديسمبر/ كانون الأول.

وكانت وسائل الإعلام نشرت، الأحد، ما يفيد بأن طالبان وافقت على وقف إطلاق النار لإعطاء فرصة للمفاوضات مع الولايات المتحدة على خفض قواتها في أفغانستان.