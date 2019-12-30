«ستار وورز» يواصل هيمنته على شبّاك التذاكر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل الجزء الأخير من سلسلة «ستار وورز» الشهيرة، هيمنته على شبّاك التذاكر في أمريكا الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع إيرادات وصلت إلى نحو 73,6 مليون دولار، بحسب إحصاءات نشرتها شركة «إكزبيتور ريليشنز» المتخصصة.

وتفاوت أراء النقاد بشأن الجزء الأخير من الفيلم الصادر بعنوان،«رايز أوف سكاي ووكر» الذي يختتم ثلاثيات السلسلة التي انطلقت قبل 42 عاماً، إذ تراجعت عائداته بشكل كبير مقارنة بما حققه مع انطلاقته الأسبوع الماضي مع إيرادات قدرها 177,4 مليون دولار.

وحافظ فيلم «جومانجي: ذي نيكست ليفل»، على المرتبة الثانية محققاً 34.4 مليون دولار. والفيلم من بطولة دواين «ذي روك» جونسون وكيفن هارت. وحل «فروزن 2» من إنتاج «ديزني» على المرتبة الثالثة بـ17 مليون دولار. أما المرتبة الرابعة فكانت من نصيب «ليتل وومن» المقتبس عن الرواية الشهيرة للويزا ماي ألكوت، التي سبق أن حولت إلى فيلم سينمائي ما لا يقل عن سبع مرات. ونال الفيلم استحسان النقاد وحقق 16,2 مليون دولار مع بدء عرضه في الصالات. والفيلم من إخراج جريتا جيرويج، وبطولة سيرشا رونان، وتيموثي شالاميه، وإيما واتسون، ولورا ديرن.

وفي المرتبة الخامسة جاء فيلم «سبايز إن ديسجايز» مع بدء عرضه محققاً 13,4 مليون دولار. وقد أعار ويل سميث وتوم هولاند صوتهما لشخصيات في فيلم الصور المتحركة من إنتاج مشترك بين «فوكس»، و«ديزني».