دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع مميزات جديدة تقدم في تطبيق WhatsApp في 2020 ظهر على التقنية بلا حدود.

تستعد شركة الفيس بوك لجلب مجموعة جديدة من المميزات لتطبيق الواتس اب خلال 2020، وفي السطور التالية نستعرض بعض من المميزات القادمة للتطبيق.

تؤكد أحدث التسريبات على أن تطبيق الواتس اب يجلب العام المقبل ميزة الرسائل التي تحذف بشكل تلقائي بعد فترة محددة، والتي أشتهر بها تطبيق سناب شات منذ إنطلاقه، على أن تأتي بمعايير أعلى في التشفير والحماية، وهو ما أكد عليه منشور جاء عبر The Sun في المملكة المتحدة.

ومن المقرر أن يتاح للمستخدمين مدة ظهور الرسائل للطرف الأخر قبل أن يتم حذف الرسائل بشكل تلقائي في التطبيق، حيث تتضمن إختيارات مدة عرض الرسائل قبل الحذف بشكل نهائي بين ساعة واحدة، ويوم كامل، أو أسبوع أو شهر وأيضاً عام كامل.

كما يمكن إختيار تثبيت الرسائل وعدم حذفها نهائياً من خلال إختيار يتيح إغلاق ميزة الحذف التلقائي، أيضاً تدعم ميزة الحذف التلقائي للرسائل جهات الإتصال الفردية أو مجموعات المراسلة في تطبيق الواتس اب.

Advertisements

أيضاً من المتوقع أن يجلب تطبيق الواتس اب في 2020 ميزة نمط الثيم المظلم، وهي واحدة من المميزات المنتظرة من مستخدمي التطبيق منذ فترة، والتي ستقدم تجربة جديدة للمستخدمين، ومن المقرر أن تضاف الميزة لمستخدمي منصة الأندوريد وiOS أيضاً في 2020.

كما تشير التسريبات إلى أن نمط الثيم المظلم في تطبيق الواتس اب، سيعمل بالتزامن مع نمط توفير شحن البطارية Battery Saver، ليتم تحويل التطبيق إلى نمط الثيم المظلم بشكل تلقائي لتوفير شحن البطارية، حيث تتحول الشاشة الخلفية للتطبيق إلى اللون الأسود، الذي يدعم أيضاً بشكل خاص الهواتف المميزة بشاشة AMOLED.

أيضاً من بين المميزات المتوقع إضافتها في تطبيق الواتس اب العام المقبل في ميزة تتيح البحث العكسي عن الصورة في متصفح جوجل، للتأكد من مصداقية الصورة أو مصدرها، حيث يعمل مطوري التطبيق على إختبار هذه الميزة في الوقت الحالي إستعداداً لإضافتها في 2020.

المصدر

هذا الموضوع مميزات جديدة تقدم في تطبيق WhatsApp في 2020 ظهر على التقنية بلا حدود.