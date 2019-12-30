دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع شاومي تؤكد على إطلاق هاتف Redmi K30 5G للبيع في السوق الصيني في 7 من يناير ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت علامة Redmi التجارية التابعة لشركة شاومي عن هواتف Redmi K30 5G وRedmi K30 4G في بداية هذا الشهر، وقد انطق بالفعل إصدار Redmi K30 4G للبيع في السوق الصيني، واليوم تؤكد الشركة على إطلاق إصدار 5G في 7 من يناير.

كانت علامة Redmi أول شركة تكشف عن إصدار جديد يضم معالج كوالكوم Snapdragon 765G للمرة الأولى في هاتف Redmi K30 5G، إلا أن مع إعلان شاومي عن توفر الهاتف للبيع في 7 من يناير، سيكون لشركة Oppo الريادة في الوصول إلى الأسواق بهاتفها الجديد Reno3 Pro 5G الذي يضم المعالج نفسه، حيث ينطلق للبيع في 31 من ديسمبر.

ولقد قدمت شاومي هاتف Redmi K30 5G بشاشة LCD بحجم 6.67 إنش، وتدعم جودة عرض Full HD بلس، ومعدل تحديث 120Hz، كما يضم الهاتف كاميرة سيلفي مزدوجة في ثقب الشاشة، وتشغل الشاشة نسبة 91% من إطار الهاتف.

ويتميز إطار الهاتف بسماكة 4.25مم، كما يدعم أنماط شبكات 5G الثنائية SA/NSA، وشبكات sub-6GHz، أيضاً يأتي الهاتف بنظام تبريد سائل في أنابيب نحاسية بسماكة 5مم، والتي تدعم خفض حرارة الهاتف حتى 7 درجات، كما ينطلق الهاتف نظام تشغيل Android 10 وواجهة MIUI 11.

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أيضاً يضم هاتف Redmi K30 5G مستشعر Sony IMX686 رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 64 ميجا بيكسل، مع مستشعر 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر 5 ميجا بيكسل مع عدسات super macro تدعم تصوير من مسافة 2 سم، أيضاً تضم الكامير الخلفية مستشعر 2 ميجا بيكسل للقطات portrait.

هاتف Redmi K30 5G يأتي بتصميم زجاجي منحني 3D، مع طبقة حماية من Corning Gorilla Glass 5، ومستشعر جانبي للبصمة، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 4500 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 30W.

ومن المقرر أن يتوفر هاتف Redmi K30 5G عند إنطلاقه للأسواق في 7 من يناير بألوان الأبيض، الأزرق، البنفسجي، والأحمر، على أن يأتي النموذج الرئيسي للهاتف بسعر 286 دولار.

المصدر

هذا الموضوع شاومي تؤكد على إطلاق هاتف Redmi K30 5G للبيع في السوق الصيني في 7 من يناير ظهر على التقنية بلا حدود.