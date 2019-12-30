شكرا لقرائتكم خبر عن العناية الإلهية تنقذ طفلة سعودية من رصاصة اخترقت كتابها المدرسى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنقذت العناية الإلهية طفلة سعودية، بعدما أصاب طلق نارى طائش منزلها بحى الشامية مركز القوز جنوب محافظة القنفذة فى المملكة العربية السعودية، حيث اخترقت رصاصة جدار المنزل لتصطدم بأرضية إحدى الغرف التى كانت تذاكر فيها الفتاة دروسها، واخترقت الرصاصة كتابها المدرسى.

وتشير تفاصيل الواقعة، كما يرويها صاحب المنزل عشيرى القوزى، إلى أنه فى مساء السبت وفى حدود الساعة السادسة مساءً، اخترقت رصاصة حية جدار إحدى غرف المنزل، وكانت إحدى بناته التى تدرس بالصف الثالث المتوسط "تذاكر"، وعندما أرادت أخذ قسطٍ من الراحة خرجت من الغرفة، وعند عودتها إلى الغرفة نفسها فُوجئت بوجود رصاصة اخترقت كتابها، وذلك بسبب قوة الرصاصة، وعند رؤيتها الرصاصة أُصيبت بنوعٍ من الخوف والهلع لتجرى باتجاه أمها لتخبرها بما حدث.



رصاصة طائشة تخترق كتاب مدرسى لطفلة سعودية

وقال القوزى – حسبما نشرت صحيفة "سبق" السعودية، "من لطف الله سبحانه، أن الرصاصة لم تُصب أى أحدٍ من أفراد العائلة على الرغم من وجودهم حين وقوعها، حامداً الله عزّ وجلّ، على سلامة ابنته التى شاء الله أن تنجو من الرصاصة.

وعبّر صاحب المنزل عشيرى القوزى، عن استيائه من هذا العبث والتصرف المزعج وغير المسؤول بعد العثور على الرصاصة فى إحدى غرف منزله، وأضاف: "قمنا مباشرةً بإبلاغ الجهات المختصة، وتحديدًا مخفر شرطة القوز التى مازالت تعمل لإكمال الإجراءات والتحقيقات حول هذه الواقعة، حتى اللحظة ما زال الفاعل مجهولًا والمصدر غير معروف".

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العناية الإلهية تنقذ طفلة سعودية من رصاصة طائشة

وتابع ،"أناشد الجهات المختصة بمحافظة القنفذة التصدّى بقوة لظاهرة إطلاق الأعيرة النارية من الأسلحة التقليدية فى المناسبات؛ وذلك حمايةً للأرواح والممتلكات من هذه الأفعال التى تعد خطيرة على المجتمع".

يُشار إلى أن صوراً التُقطت من داخل المنزل أظهرت وجود الرصاصة وأثرها فى المنزل وفى كتاب المذاكرة لإحدى بنات صاحب المنزل؛ حيث بدا ثقبٌ فى الجدار ودفتر المذاكرة، فى واقعةٍ أثارت استياءً واسعاً بين مواطنى المحافظة وتحديداً مركز القوز وتوابعه، وسط مطالبة بالقضاء على مثل تلك العادة، معربين عن قلقهم من استمرار بعض المواطنين فى إطلاق الأعيرة النارية والتباهى بذلك، مؤكدين أن تعليمات وزارة الداخلية واضحة بالتصدّى بحزمٍ لها ومعاقبة مرتكبيها.



الرصاصة اخترقت الكتاب المدرسى