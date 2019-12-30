إسرائيل اعتقلت نحو (5500) فلسطيني خلال 2019

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365

اعتقلت السلطات الإسرائيلية، أكثر من 5500 فلسطيني، خلال عام 2019، بينهم 889 طفلا، و128 سيدة.

جاء ذلك، حسب بيان لمؤسسات تعنى بقضايا الأسرى وحقوق الإنسان، وهي: نادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، هيئة شؤون الأسرى (رسمية)؛ تلقت وكالة الخليج 365 نسخة منه.

وتشن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، حملات اعتقال شبه يومية في مناطق الضفة الغربية، لكنها عادة ما تفرج عن بعض المعتقلين بعد إخضاعهم للتحقيق، وتحيل البعض الآخر للمحاكمة.

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وأوضح البيان، أن عدد المعتقلين في السجون الإسرائيلية الإجمالي، بلغ مع نهاية العام (5000) معتقل، منهم 40 سيدة، و200 طفل، ووصل عدد المعتقلين الإداريين (دون تهمة) إلى نحو 450، و700 مريض بينهم 10 مرضى يعانون من مرض السرطان، و200 بأمراض مزمنة.

وأشار البيان، إلى أن السلطات الإسرائيلية "صعّدت من اعتقالاتها التعسفية بحق الأطفال والقاصرين الفلسطينيين والنساء، ومارست بحقهم أنماطا مختلفة من التّعذيب خلال وبعد اعتقالهم، وخلال 2019".

وقالت المؤسسات، إن العام 2019 شهد "تزايدا بتعرض المعتقلين للتعذيب، خلال الاعتقال والتحقيق، وحتى الإفراج عنهم، مقارنة مع الأعوام الماضية".

ولفت البيان إلى أن خمسة معتقلين توفوا داخل السجون، خلال العام، متهما إسرائيل، بـ"قتلهم عبر سياسة الإهمال الطبي".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.