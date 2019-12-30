قصف "الحشد الشعبي".. إدانات عراقية إيرانية حوثية وإشادة بحرينية

إيران/ الخليج 365-

أدانت العراق وإيران وحزب الله اللبناني، والحوثيون باليمن، قصف واشنطن لمواقع الحشد الشعبي الذي أسفر عن مقتل 25 ، في مقابل إشادة بحرينية وتهديد تهديد أمريكي باستهداف مزيد من المواقع.

وعن الهجوم، قال الرئيس العراقي برهم صالح، وحكومة تصريف الأعمال العراقية في بيانين منفصلين الأحد، إن القصف الجوي الأمريكي لكتائب "حزب الله" العراقي (أحد فصائل الحشد الشعبي التابع للحكومة)، الأحد، "يعتبر انتهاكا للسيادة العراقية".

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) عن المتحدث باسم وزارة الخارجية عباس موسوي اليوم أن "العدوان الأمريكي على الأراضي العراقية ومهاجمة مواقع الحشد الشعبي، مثال واضح على الإرهاب، وندينه بشدة". داعيا واشنطن لـ"تحمل مسؤولية عواقب هذا العمل غير القانوني".

وأدان حزب الله اللبناني، المؤيد لإيران وللحشد اليوم الإثنين، في بيان بشدة القصف الأمريكي لمواقع نظيره في العراق، واصفا القصف بـ"الوحشي والغادر".

كما اعتبر الحوثيون اليمنيون المؤيدون لإيران أيضا القصف بأنه عدوان غاشم على العراق وقواه الحية التي تتصدى للهيمنة الأمريكية.



فيما أعلن أعلن وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، أن الضربات التي استهدفت منشآت تابعة لحزب الله في العراق وسوريا، "كانت ناجحة، وسنتخذ مزيدا من الإجراءات إذا لزم الأمر للدفاع عن النفس وردع الميليشيات أو إيران من ارتكاب أعمال معادية"، حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية الأحد.

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ومؤيدة الهجمات، قالت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان أمس إن "المملكة تعرب عن تأييدها للقصف الأمريكي"، مؤكدة أنها "ردا على الأعمال الإجرامية المتكررة التي تقوم بها هذه الكتائب".

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت وزارة الدفاع العراقية في بيان، إن موقعين للكتائب في منطقتي "غابة سلوم" و"الحرش" غربي الأنبار تعرضت لثلاث ضربات جوية أمريكية.

لكن وزارة الدفاع الأمريكية قالت، في بيان الأحد، إنها استهدفت بضربات جوية 5 مواقع لكتائب "حزب الله"، بينها 3 في العراق و2 في سوريا.

وأضافت أن هذه الضربات تأتي ردا على هجمات صاروخية شنتها الكتائب على قواعد عسكرية عراقية تستضيف جنودا ودبلوماسيين أمريكيين، أحدثها هجوم استهدف قبل يومين قاعدة "كي وان" في كركوك (شمال)؛ ما أدى إلى مقتل متعاقد مدني أمريكي وإصابة 4 من أفراد الخدمة الأمريكية واثنين من قوات الأمن العراقية.

ويتهم مسؤولون أمريكيون إيران، عبر وكلائها من الفصائل الشيعية العراقية، بشن هجمات صاروخية ضد قواعد عسكرية تستضيف جنودا ودبلوماسيين أمريكيين في العراق، وهو ما تنفيه طهران.

وينتشر نحو 5 آلاف جندي أمريكي في قواعد عسكرية بأرجاء العراق، ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.

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