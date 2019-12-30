حزب الله اللبناني يدين القصف الأمريكي على مواقع نظيره في العراق‎

بيروت / ريا شرتوني / الخليج 365



أدان حزب الله اللبناني، اليوم الإثنين، بشدة القصف الأمريكي لمواقع نظيره في العراق، واصفا القصف " بالوحشي والغادر".

واعتبر حزب الله، في بيان، أنّ "الاعتداء سافر خصوصًا على سيادة العراق وأمنه واستقراره وعلى الشعب العراقي بكامل مكوناته".

وجدّد حزب الله تأكيده في البيان أن "الإدارة الأمريكية تريد أن تضرب عناصر القوة الكامنة في الشعب العراقي والقادرة على مواجهة داعش وقوى التطرف والإجرام، الذين دعمتهم الإدارة على أكثر من صعيد ولا يزالون ضمن مخططاتها وأدواتها الخبيثة في المنطقة".

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وكشف مسؤول في "الحشد الشعبي" العراقي، إن عدد قتلى القصف الامريكي على مقاتلي كتائب "حزب الله" العراقي، وهي أحد فصائل الحشد التابع للحكومة، الأحد، ارتفع إلى 25 من مقاتلي الكتائب.

وأضاف مدير مديرية الحركات في هيئة الحشد الشعبي جواد كاظم الربيعاوي في بيان، اطلعت عليه الخليج 365، أن 51 آخرين من مقاتلي الكتائب أصيبوا بجروح جراء القصف الأمريكي.

كتائب حزب الله هي ميليشيا شيعية مدعومة من إيران تأسست عام 2007، أمّا حزب الله اللبناني هي ميليشيا شيعية مدعومة من إيران تأسس عام 1982.

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