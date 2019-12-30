الهلال يبحث عن التعويض أمام العدالة

صحيفة الخليج الالكترونية يستضيف فريق الهلال الأول لكرة القدم، الإثنين، نظيره العدالة في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

ويسعى الهلال إلى تعويض تعثره في الجولة الماضية بالتعادل مع الحزم 1 ـ 1 وحصد النقاط الثلاث للحفاظ على حظوظه في المنافسة على لقب البطولة واللحاق بالنصر متصدر الترتيب.

ويدخل الفريق العاصمي المباراة برصيد 21 نقطة في المركز السابع، وله 3 مباريات مؤجلة بسبب مشاركته في نهائي دوري أبطال آسيا وبطولة كأس العالم للأندية.

وفي المقابل يأمل العدالة في تعويض خساراته من الرائد في الجولة الماضية، تحقيق نتيجة تساعده في الهروب من قاع الترتيب ومراكز الهبوط حيث يحتل المركز الخامس عشر “قبل الأخير” بـ8 نقاط.

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