مصرع عائلة سورية بحادث مروري

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صحيفة الخليج الالكترونية
توفيت عائلة سورية , إثر حادث مروري وقع الخميس الماضي ، على طريق الرياض – القصيم.
وقالت مصادر بأن العائلة مكونة من سبعة أشخاص، لقيت مصرعها في الحادث المروع، الذي وقع بالقرب من محافظة الغاط التابعة لمنطقة الرياض.
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