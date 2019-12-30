صحيفة الخليج الالكترونية توفيت عائلة سورية , إثر حادث مروري وقع الخميس الماضي ، على طريق الرياض – القصيم. وقالت مصادر بأن العائلة مكونة من سبعة أشخاص، لقيت مصرعها في الحادث المروع، الذي وقع بالقرب من محافظة الغاط التابعة لمنطقة الرياض.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصرع عائلة سورية بحادث مروري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.