الشورى يطالب “كفالة” بتخفيض رسوم وفوائد تمويل القروض

صحيفة الخليج الالكترونية

أقر الشورى اليوم الاثنين توصيات يطالب فيها برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة التنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي للنظر في إمكانية تخفيض رسوم وفوائد تمويل القروض بما يقل عن معدلات السوق وبما يتناسب مع درجة المخاطر المنخفضة للتمويل الممنوح تحت كفالته، ودعا المجلس البرنامج إلى وضع الحوافز التمويلية لتشجيع توجه المستثمرين للاستثمار في مجالات الصناعة والتقنية والخدمات اللوجستية بما يحقق أهداف رؤية المملكة، وحث برنامج “كفالة” على تكثيف جهوده لتوعية وتثقيف المستثمرين ورواد الأعمال بالخيارات التمويلية المتاحة وتقديم المشورة لهم لمواجهة التحديات المالية التي تواجههم .

وفيما يخص التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة طالب الشورى بتقديم برامج تدريبية وحلقات تطبيقية لموظفي الأجهزة الحكومية في مجال رسم وتحليل وتقييم السياسات العامة، ودعاه إلى التوسع في التدريب في مناطق المملكة التي لا يوجد بها فروع له بالتعاون مع الجامعات والأجهزة الحكومية الأخرى من خلال برنامج تشغيلي خاص بهذا النشاط، كما أقر توصية لإعداد لائحة وظيفية موحدة تُطَبق على جميع أعضاء هيئة التدريب، وطالب المجلس المعهد بالسعي للاستفادة من الأراضي التي يملكها في مناطق المملكة وبناء مقرات للفروع وإسكان لأعضاء هيئة التدريب.