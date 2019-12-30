الزعاق: بداية «طالع الشولة».. أبرد أيام السنة على الإطلاق (فيديو)

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

أوضح الدكتور خالد الزعاق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن أول أيام النجم الثالث والأخير من المربعانية والمسمى بـ”الشولة”، كان يوم أمس الأحد.

جاء ذلك في مقطع فيديو نشره الزعاق على حسابه الرسمي في موقع “تويتر”، ذكر فيه أن المربعانية ثلاثة نجوم وكل نجم 13 يوماً، وهي الإكليل، ونجم القلب وقد انتهى أيضاً، والشولة التي بدأت، وهي مع أول نجم من الشبط أبرد أيام السنة على الإطلاق، مضيفا أن نجم الشولة أيامه 13 يومًا وبانتهائها نختم المربعانية ويحل الشبط.

وأبان أن النجم الثالث من نجوم المربعانية “الشولة”، يتزامن مع قران تاسع، وأهالينا كانوا يقولون فيه (قران تاسع برد لاسع)، والشولة تعيد البرد من أوله، في إشارة إلى شدة البرودة.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، كانت قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – رياح نشطة مثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الغربية من منطقة الرياض يمتد تأثيرها إلى منطقة القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية (حفر الباطن، القيصومة).