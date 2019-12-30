«الأرصاد» تنبّه: رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة حتى السابعة مساءً

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جدة - متابعة الخليج 365 - واس: أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم، تضمنت رياح نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها تدني في مدى الرؤية. وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تبدأ من الساعة الثانية عشر ظهراً وتستمر حتى السابعة مساءً، تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد.

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