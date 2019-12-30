شكرا لقرائتكم خبر عن «أمانة حفر الباطن» تُعلق على واقعة إصابة طفلة إثر هجوم من كلب ضال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - حفر الباطن:

أصدرت أمانة محافظة حفر الباطن بيانًا يتعلق بالحادِثة التي تعرضت فيها طفلة في حي التلال لهجوم من أحد الكلاب الضالة، مما تسبب في إصابتها بجروح بالرأس والوجه.

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وأوضح البيان أن الأمانة تكافح الكلاب الضالة المنتشرة في الأحياء بصفة دورية ووفق برامج ثابتة، عن طريق التطعيم والتطهير، إذ تم بالفعل التخلص من عدد كبير من هذه الكلاب، فضلاً عن مباشرة بلاغات المواطنين والوقوف عليها أولاً بأول.

وقال المتحدث الرسمي للأمانة علي المطيري: إن هناك تعاوناً بين الأمانة والمحافظة ودوائر معنية أخرى، لإبعاد مربي الأغنام وأصحاب الأحواش مسافة كافية عند أحياء المدينة باعتبارها مصدراً لتواجد الكلاب الضالة.

وكشفت الأمانة أنها تعمل على اعتماد مشروع واسع في مكافحة وتجفيف مصادر تكاثر هذه الكلاب في الحفر العميقة المنتشرة على أطراف المدينة.