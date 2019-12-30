شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح من «التعليم» بشأن اعتماد نتائج الطلاب عبر نظام «نور» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض: قالت وزارة التعليم: إنه تم اعتماد نظام نور لإظهار نتائج الاختبارات وعلامات الطلبة نهاية الفصل الدراسي الحالي، مؤكدة أن رابط الموقع سيتوفر لطلبة المرحلة الابتدائية في 29 من الشهر الجاري وسيتم الإعلان لاحقاً عن رابط النظام للمرحلة المتوسطة والثانوية. وأوضحت الوزارة أن نظام نور للمرحلتين المتوسطة والثانوية لن يتأخر عن آخر يوم لدوام الموظفين وسيتم الإعلان عنه في الوقت المناسب لذلك. وأشارت إلى أنه يمكن التسجيل في نظام نور من خلال الرابط التالي للاستعلام ومتابعة نتائج الطلاب (هنا).

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