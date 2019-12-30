شكرا لقرائتكم خبر عن «قياس» يُحدد موعد إعلان نتائج اختبار كفايات المعلمين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حدد المركز الوطني للقياس، موعد إعلان نتائج اختبار كفايات المعلمين والمعلمات. Advertisements وقال “قياس” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “ستُعلن نتائج اختبار كفايات المعلمين والمعلمات يوم الخميس المقبل 7 جمادى الأولى 1441هـ الموافق 2 يناير 2020م. يذكر أن هيئة تقويم التعليم والتدريب أعلنت بالأمس عن تأجيل التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين، مشيرة إلى أن مواعيد التسجيل والاختبارات ستعلن لاحقا. وأوضحت هيئة تقويم التعليم أن سبب التأجيل جاء بعد تأجيل نفاذ لائحة الوظائف التعليمية الصادر بالقرار الوزاري رقم 2481 وتاريخ 1440/10/9 ليكون بتاريخ 1441/11/10.

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