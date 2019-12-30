شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير من «الغذاء والدواء» للمطاعم والمقاهي بشأن العبارات التضليلية على «العصائر» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

جددت الهيئة العامة للغذاء والدواء تحذيرها لمحلات بيع العصائر والمطاعم والمقاهي استخدام أي ادعاءات طبية غير مثبتة للعصائر الطازجة والمشروبات وخلطات العصير، كعصير الطاقة (قاهر الدهون، والخلطة السحرية)، إضافة إلى منع كتابة العبارات التضليلية على قوائم تلك المشروبات.

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ووجهت الهيئة لوزارة الشؤون البلدية والقروية تعميماً تضمن تحديثا للائحة التي تحمل رقم (SFDA FD 5001) الخاصة بأنواع العصائر الطازجة والخلطات والمشروبات الأخرى، كالسوبيا وعرق السوس وعصير القصب، مطالبة محلات العصائر بالعمل باللائحة الجديدة التي تهدف إلى رفع القيمة الغذائية للعصائر الطازجة وخلطاتها التي يتم تقديمها للمستهلك والإفصاح عن جميع المكونات التي تدخل في تركيبتها، ومسببات الحساسية على قائمة العصائر الطازجة- وفقاً لـ”عكاظ”-.

وبينت أن ما يسمح به خلال إعداد العصائر الطازجة ومشكل العصير الطازج وضع قطع من الفاكهة في عصائر الفاكهة الطازجة، فيما منع إضافة السكر أو أي نوع من السكريات والمحليات الطبيعية والاصطناعية، والآيس كريم والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والنكتار أو المركزات ومساحيق المشروبات المنكهة الاصطناعية والمواد المضافة كالمواد الحافظة والملونة والنكهات.

وفي ما يخص الخلطات والمشروبات، سمحت الهيئة بإضافة ما منعته في العصائر الطازجة ومشكل العصائر، عدا مشروبات الطاقة ، مشددة على الالتزام بأربعة مسميات لمنتجات العصائر منها «عصير فاكهة طازج»، في حال كان المنتج من الفواكه الطازجة، و«كوكتيل عصير الفاكهة» في حال كان المنتج كوكتيلا لعصير الفواكه الطازجة المشكلة، و«شراب» في حال تم تحضير المشروب من شراب الفاكهة أو نكتار الفاكهة ، والمضاف لها ماء وسكر أو غير، و«خليط» في حال كانت الخلطات محضرة من شراب الفاكهة أو نكتار الفاكهة أو منهما والمضاف لها آيس كريم أو سكر أو غيره.