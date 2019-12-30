تعرف على فوائد لدغة النحل!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

تعمل لسعة النحل على تنشيط الخلايا العصبية الموجودة في الدماغ وذلك من خلال إرسال إشارات حسية تنتقل من مكان القرصة إلى الخلايا الحسية الموجودة في المنطقة السفلى من الدماغ، كما تؤدي هذه اللدغة إلى تنشيط الدورة الدموية والزيادة من عدد كريات الدم الحمراء مما يعطي أثراً في نشاط الجسم وحيويته.

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وتعد هذه القرصة من أفضل الوسائل للتخلص من الوزن؛ فعندما تقوم النحلة بتوجيه قرصتها للهدف المقصود أو الضحية، فإنها تقوم بإفراز كمية من اللعاب الأيوني ويقوم هذا اللعاب بدوره بحرق جميع الدهنيات الموجودة في العضو المقروص، فمثلاً لو كان العضو المقروص هو الذراع فإن اللعاب الموجود في مكان القرصة سيتنشر بشكل تدريجي في كافة أجزاء الذراع وبتالي يحرق مانسبته 99% من الدهنيات التي توجد في هذه المنطقة المستهدفة.

وإذا تعرض الجسم إلى أكثر من قرصة في نفس الوقت، يحدث ما يسمى بتليف الجلد؛ والمقصود به أن الجلد يصبح أكثر قدرة على مقاومة البكتريا وأكثر تحملاً لدرجات الحرارة المرتفعة، حيث يحدث ذلك في حالة كون جميع القرصات في مكان واحد، أما اذا تعددت أماكن اللسعات فيؤدي ذلك إلى تخثر الدم؛ أي تكون طبقة من الدم تكون أقسى من الدم العادي، مما يعطي الأوعية الدموية قدرة أكثر على مقاومة السموم ومكافحتها، وبالتالي مساعدة الكبد وتخفيف العبء عنه.