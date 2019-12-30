انتقادات حادة لترامب بعد كشفه اسم «المخبر المفترض» في قضية العزل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعا مسؤولون في الحزب الجمهوري الرئيس الأمريكي للتحلي بمزيد من ضبط النفس، بعد تعرض البيت الأبيض لانتقادات حادة على خلفية كشف دونالد ترامب اسم شخص يعتقد أنه «المخبر» الذي أطلق تحقيقاً أفضى إلى إطلاق إجراءات العزل.

وتعرض ترامب لانتقادات كثيرة منذ أعاد تغريد محتوى تضمن اسم عنصر وكالة الاستخبارات المركزية الذي يعتقد أنه أثار قضية الاتصال بين ترامب، ونظيره الأوكراني، فلاديمير زيلنسكي، ما قد يشكل خرقاً لقانون يضمن عدم كشف هوية المخبر.

والأحد قال السيناتور الجمهوري جون كينيدي، وهو حليف أساسي لترامب، لشبكة «فوكس نيوز»إن قلل الرئيس من التغريد فلن يكون ذلك سيئاً«.

وقال نوا بوكبياندر، رئيس مجموعة»مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاق في واشنطن«: إن استخدام الرئيس لسلطاته وموقعه لكشف هوية المخبر في قضية (الاتصال مع رئيس) أوكرانيا، وتهديده ضمنياً، يعد على غرار أمور كثيرة فعلها تخطياً لكل الحدود».

والجمعة أطلق ترامب حملة على «تويتر»، ركز فيها على تغريدات مؤيدة له، ومعارضة للديمقراطيين مصدرها حسابات تبدو مثيرة للشبهات.

ويبدو أن إعادة التغريدة التي كشفت اسم المخبر قد حذفت، صباح السبت، من حساب ترامب.

والأحد، أطلقت مجموعة «التحالف الديمقراطي» تغريدة جاء فيها أن «ترامب أيد مراراً وتكراراً جهود رفع الغطاء عن المخبر، لكن إعادته التغريدة هي المرة الأولى التي يرسل فيها بشكل مباشر الاسم المفترض للمخبر لمتابعيه البالغ عددهم 68 مليوناً».

ومن غير المتوقع في محاكمة عزل ترامب، أن يدين مجلس الشيوخ ذو الأغلبية الجمهورية الرئيس بتهمتي استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونجرس اللتين وجههما إليه مجلس النواب ذو الأغلبية الديمقراطية. لكن ترامب يبدي استياء من عدم تحديد موعد لبدء المحاكمة وسط خلاف بين الحزبين حول نظامها.