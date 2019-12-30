الحزب الديمقراطى الكردستانى: نساند قرارات الرئيس العراقى الداعمة للشعب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد العضو فى الحزب الديمقراطى الكردستانى عماد باجلان مساندة الحزب لكافة قرارات الرئيس برهم صالح الداعمة لمطالب الشعب العراقى.

وقال باجلان ـ في تصريح خاص لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الإثنين ـ" إن الحزب يساند ويدعم الرئيس صالح في كافة قراراته التي وقفت ضد كل الضغوطات الخارجية الدولية الإقليمية من أجل تلبية مطالب الشعب والمتظاهرين الرافضة لمرشحين من قبل بعض الأحزاب في البلاد".

يأتي هذا التصريح بعد أن أكد الرئيس العراقي برهم صالح على ضرورة دعم استقرار العراق وتجاوز التحديات الحالية باحترام إرادة الشعب في الإصلاح ورفض أي تدخل خارجي في السياسة الداخلية للبلاد، في إشارة إلى الأزمة حول تشكيل الحكومة الجديدة.

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