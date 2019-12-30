شكرا لقرائتكم خبر عن لوس أنجلوس تايمز: أردوغان يستخدم المتمردين السوريين لتحقيق اغراضه الخارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدثت صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية عن إرسال تركيا عناصر متمردة سورية لدعم حكومة الوفاق الوطني حليفها في ليبيا، ضد قوات الجيش الوطني الليبي الذين يقودهم الجنرال خليفة حفتر، حيث تقول الصحيفة، في تقرير على موقعها الإلكتروني الاثنين، ان أردوغان هو المستفيد الأول من المتمردين السوريين، ففي السنوات الأخيرة استخدمهم كقوة مساعدة لتحقيق أهداف سياسة لأنقرة.

ومنذ عام 2018، قام بنشرهم في العديد من العمليات في سوريا حيث ارتكبوا جرائم حرب، بما في ذلك عمليات الإعدام لخصومهم، وكذلك عمليات نهب المدنيين، وحذرت أن نشر عناصر من المتمردين السوريين في ليبيا يمثل تصعيدًا إضافيًا للصراع الداخلي في ليبيا، وكذلك في دور المتمردين في تنفيذ أهداف السياسة الخارجية التركية.

بحسب رامي عبد الرحمن، رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان، وهل جماعة حقوقية تدعم المعارضة السورية، فان تجنيد هؤلاء المتمردين بدأ قبل 10 أيام. وقال، في تعليقات للصحيفة عبر الهاتف "لقد عرضوا حوالي 2000 دولار للقتال في طرابلس لمدة ثلاثة إلى ستة أشهر".

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وأضاف عبد الرحمن أن المسلحين تم اختيارهم من صفوف فصائل المتمردين التي كان يدعمها الغرب في السابق، مشير إلى أن حوالي 300 مقاتل تم نشرهم بالفعل في طرابلس، وهناك 1000 مقاتل ينتظرون القيام بذلك.