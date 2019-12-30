شكرا لقرائتكم خبر عن علاج جديد لسرطان البنكرياس في مراحله المتقدمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - منحت هيئة الدواء والغذاء الأمريكية موافقتها على علاج جديد لسرطان البنكرياس في مراحله المتقدمة.

وأقرت الهيئة استخدام دواء «لينبارزا» من إنتاج استرا وينيكا وميرك ويستخدم أساساً لعلاج سرطان المبايض.

وجاء في موافقة الهيئة الأمريكية المنوط بها ترخيص الأدوية والمستحضرات في الولايات المتحدة أنها تجيز استخدام الدواء للمرضى الذين انتشر السرطان عندهم خارج البنكرياس لكن لم تنم الأورام لديهم بعد 16 أسبوعاً من العلاج الكيماوي.

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