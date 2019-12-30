الولايات المتحدة تعلن قتل أربعة إرهابيين في ضربات بالصومال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شنّ الجيش الأمريكي الأحد ثلاث غارات جوية في الصومال، استهدفت حركة الشباب وأدت إلى مقتل أربعة من عناصرها حسب ما أعلنت الولايات المتحدة، غداة اعتداء أدى إلى مقتل 79 شخصاً على الأقل في مقديشو.

وقالت القيادة العسكرية الأمريكية لإفريقيا (افريكوم) في بيان إن «هذه الضربات الجوية الدقيقة استهدفت عناصر في حركة الشباب مسؤولين عن أعمال إرهابية ضد مواطنين صوماليين أبرياء بالتنسيق مع تنظيم القاعدة».

وأضاف البيان «بالتنسيق مع الحكومة الفدرالية الصومالية، نفذت القيادة الأمريكية في إفريقيا في 29 كانون الأول/ديسمبر ثلاث غارات جوية في موقعين، مستهدفة عناصر في حركة الشباب»، مشيراً إلى أن الضربات استهدفت موقعَي كونيو بارو وكاليو بارو.

وقُتل 79 شخصاً على الأقل وجرح العشرات بتفجير سيارة مفخخة السبت في منطقة مكتظة بمقديشو، عاصمة الصومال.

وبين القتلى 16 على الأقل من طلاب جامعة بنادر كانوا في حافلة لدى وقوع التفجير عند تقاطع مكتظ في جنوب غرب العاصمة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكنّ مقديشو كثيراً ما تتعرض لتفجيرات واعتداءات يشنّها عناصر حركة الشباب الذين يسعون منذ أكثر من عشرة أعوام إلى الإطاحة بالحكومة الصومالية.

ومنذ أسبوعين، شنّت حركة الشباب هجوماً استهدف فندقاً في العاصمة يرتاده مسؤولون سياسيون وضباط ودبلوماسيون، ما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص.

ومنذ نيسان/إبريل 2017، كثفت الولايات المتحدة ضرباتها الجوية بعد توسيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصلاحيات المعطاة للجيش الأمريكي لجهة شنّ عمليات عسكرية جوية أو برية، في إطار مكافحة الإرهاب.

وفي نيسان/إبريل الماضي، أعلنت القيادة الأمريكية لإفريقيا أنها قتلت 800 شخص في 110 ضربات جوية منذ نيسان/إبريل 2017 في هذا البلد الواقع في القرن الإفريقي.