شكرا لقرائتكم خبر عن السجن 3 سنوات لعالم صيني أجرى عملية لتعديل جينات طفلتين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قضت محكمة صينية بالسجن ثلاث سنوات في حق عالم الأحياء الصيني «هي جيانكوي» الأستاذ الجامعي السابق الذي عدّل في جينات طفلتين توأم خلال مرحلة الأجنة.

وأوردت وكالة أنباء شينخوا الصينية أن محكمة في شينزين قضت أيضاً بتغريم الأستاذ الجامعي 3 ملايين يوان بسبب ممارساته الطبية غير المشروعة.

وحكمت المحكمة أيضاً على شخصين آخرين متورطين في القضية بالسجن لمدة عامين و 18 شهراً على التوالي.

وتقترح الصين وضع قواعد أكثر صرامة فيما يتعلق بتعديل الجينات بعد تلك الواقعة، وفقاً لوكالة أنباء بلومبيرج الأمريكية.

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