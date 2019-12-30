«شراع» يدعم قطاع النشر عبر «بوابة الشارقة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أعلن مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) عن فتح باب تقديم الطلبات رسمياً للمشاركة في مبادرة «بوابة الشارقة» التي أطلقها مؤخراً. وتركز المبادرة في نسختها الأولى التي تنطلق أعمالها في مارس 2020، على قطاع الكتب والنشر في الشارقة، دعماً واحتفاء بحصولها على لقب العاصمة العالمية للكتاب.

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ويربط «شراع» في إطار المبادرة الجديدة، المشاريع الرقمية الناشئة في قطاعات النشر بالجهات المعنية العامة والخاصة في الشارقة والإمارات عموماً، وذلك لتسريع دخول هذه المشاريع إلى واحدة من أسرع الأسواق تطوراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويعمل المركز أيضاً على إعداد الشركات الناشئة لتقديم قيمة مجزية للمؤسسات الشريكة، وذلك عبر رعايتها وتسريع نموها وتطورها عن طريق المبادرة.

وقالت نجلاء المدفع المديرة التنفيذية ل«شراع»: «تتيح مبادرة بوابة الشارقة للشركات الرقمية الناشئة في القطاعات المرتبطة بالكتب، فرصة دخول سوق الشارقة والمساهمة بشكل إيجابي في قطاع متنامٍ، مع تقديم جائزة نقدية بقيمة 100 ألف دولار، وبناء جسور التواصل مع أصحاب المصلحة الرئيسيين وغيرها العديد من الفوائد الإضافية الأخرى، ويسرنا توفير منصة انطلاق متميزة للمشاريع الواعدة المبتكرة التي تسعى إلى تحقيق النمو».

وستنضم نحو 10 شركات ناشئة إلى برنامج لمدة شهر كامل يركز على توسيع نطاق الأعمال ودخول أسواق جديدة. ويجني المشاركون في البرنامج مجموعة واسعة من الفوائد، بما في ذلك جوائز نقدية تصل إلى 100 ألف دولار للشركة الناشئة الأفضل أداء.