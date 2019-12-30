«دبا الحصن للمسرح الثنائي» 13 فبراير

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق الدورة الخامسة من مهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي في 13 فبراير المقبل، بمشاركة 5 عروض عربية، من الإمارات وسلطنة عمان والمغرب ومصر وفلسطين.

ويعنى المهرجان الذي يحتضن فعالياته المركز الثقافي لمدينة دبا الحصن بالأعمال المسرحية التي ترتكز جمالياتها على الحوار الدرامي بين شخصيتين فوق خشبة المسرح، ويهدف المهرجان الذي يستمر خمسة أيام، وتنظمه إدارة المسرح في «ثقافية الشارقة»، إلى مد جسور التواصل بين صناع العروض الثنائية والجمهور في المنطقة، كما يسعى إلى أن يكون ملتقى للتعارف والتفاعل وبناء الشراكات بين المسرحيين المحليين ونظرائهم العرب.

وتشارك الإمارات في المهرجان بمسرحية «أنا معك» لجمعية كلباء للفنون الشعبية والمسرح، من إخراج عبد الرحمن الملا، بينما تأتي المشاركة المصرية عبر مسرحية «مكان مع الخنازير» لفرقة «كريشن قروب» وهي من إخراج جمال ياقوت، أما فلسطين فتحضر بمسرحية «بيدرو والنقيب» لفرقة مسرح نعم ومن إخراج إيهاب زاهدة، وتسجل سلطنة عمان مشاركتها عبر مسرحية «أحلام أبو سلامة» لفرقة صلالة الأهلية ومن إخراج عماد الشنفري، فيما تجيء مشاركة المغرب عبر فرقة بصات الفن التي ستقدم مسرحية «عبث» من إخراج إبراهيم روبيعة.

إلى جانب الندوات التطبيقية التي تقرأ العروض المقدمة مساء كل يوم والورش التدريبية الموجهة لمشرفي الأنشطة المسرحية في مدارس الشارقة، تنظم في إطار المهرجان الدورة (17) لملتقى الشارقة للمسرح العربي تحت عنوان: «المسرح والخيال» بمشاركة نخبة من الباحثين المسرحيين.