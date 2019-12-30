صور ومواصفات وأسعار.. أفضل هواتف التصوير في 2019

دبي - بواسطة محمد فارس © صور مواصفات وأسعار.. أفضل هواتف التصوير في 2019 أوبو رينو 2

يمكن القول إن العام 2019، كان الأكثر ثورية في عدسات كاميرات الهواتف الذكية، وإذا كانت الهواتف الرائدة لم تقدم جديدا فعليا، فإن مزايا التصوير كانت الأكثر حضورا.

واستعرض موقع جي إس إم أرينا التقني المتخصص قائمة بأفضل هواتف التصوير في العام المنقضي، وتضمنت عدة مفاجآت أبرزها في ترتيب هواتف آيفون وجوجل بكسل.

© جوجل بكسل 4 إكس إل جوجل بكسل 4 إكس إل

1- شاومي مي نوت 10

بكاميرا خلفية خماسية العدسات انتزع هاتف شاومي مي نوت 10 الصدارة، ويحتشد الهاتف بعدة مميزات للتصوير أهمها مستشعر العدسة الرئيسية بدقة 108 ميجابكسل، مع تقريب بصري 5X إضافة إلى عدسة فائقة الاتساع بمستشعر 20 ميجابكسل ويباع الهاتف بما يعادل 7500 جنيه مصري. © جالاكسي نوت 10 بلس جالاكسي نوت 10 بلس

© آيفون 11 برو آيفون 11 برو

2- سامسونج جالاكسي نوت 10

يقدم هذا الهاتف مع شقيقه الأكبر جالاكسي نوت 10 بلس، ميزات تصوير رائعة إذ يمتلك 3 عدسات بدقة حقيقية 12 و12 و16 ميجابكسل. ويباع في مصر بنحو 17500 للنسخة الأعلى. © هواوي بي 30 برو هواوي بي 30 برو

© ون بلس 7T برو ون بلس 7T برو

3- آيفون 11 برو

رغم الدعاية الهائلة التي رافقت طرحه خاصة ما يتعلق بمزايا التصوير، احتل هاتف آيفون 11 برو الترتيب الثالث في القائمة. ويعيبه ارتفاع سعره الذي يبدأ من 25 ألف جنيه، لكنه يظل الخيار الأفضل إذا كنت تريد الحصول على فيديو عالي الجودة.

© هواوي ميت 30 برو هواوي ميت 30 برو

4- ون بلس 7T برو

يتراوح سعر هذا الهاتف في مصر بين 12 و 16 ألف جنيه. وإضافة إلى جودة مكوناته يقدم مزايا تصوير جيدة بفضل عدسته الرئيسية المتطورة بمستشعر دقته 48 ميجابكسل وعدسة التقاط الصور العريضة بدقة 16 ميجابكسل. © شاومي مي نوت 10 شاومي مي نوت 10

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5- هواوي بي 30 برو

على الرغم من أنه طرح مبكرا من العام 2019، لايزال هذا الهاتف من أفضل الخيارات في التصوير، بفضل عدسات لايكا الثلاثية التي تأتي إحداها بدقة 40 ميجابكسل مع تقريب بصري 5X وثانية بدقة 20 ميجابكسل فائقة الاتساع. ويباع في مصر بنحو 13 ألف جنيه.

6- هواوي ميت 30 برو

على الرغم من أنه لم يوزع خارج الصين تقريبا، لا يمكن تجاهله في هذه القائمة. ويباع في الصين بما يعادل 16 ألف جنيه مصري.

يأتي الهاتف بـ 4 عدسات من لايكا منها اثنتان بدقة 40 ميجابكسل، والانفراد الأساسي هو عدسة الـ 3D. وفي الأمام أيضا عدسة 32 ميجابكسل 3D.

7- جوجل بكسل 4 XL

لا تدع الأرقام تخدعك، فالهاتف الذي يأتي بعدستين فقط في الخلف بدقة 12 و16 ميجابكسل، يبدو ضعيفا، لكنه في الواقع يقدم واحدة من أفضل تجارب التصوير. ويباع في مصر بنحو 21 ألف جنيه.

8- أوبو رينو 2

بـ 4 عدسات خلفية إحداها بدقة 48 ميجابكسل جاء رينو 2 كأفضل هاتف للتصوير من أوبو هذا العام، ويوصف بأنه يمتلك أفضل مستشعر للعمق في جميع الهواتف. ويباع في مصر بنحو 8100 جنيه مصري.