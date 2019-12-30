ائتلاف دولة القانون يدعو لحماية الأراضى العراقية من أى اعتداء خارجى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن ائتلاف دولة القانون العراقى، اليوم الاثنين رفضه استخدام الأراضى العراقية ساحة لتصفية الحسابات، داعيا الولايات المتحدة إلى احترام العراق.

وقال رئيس ائتلاف دولة القانون، نورى المالكي، في بيان، أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية، "إن الهجوم السافر على مقاتلي اللواء 45 التابع للحشد الشعبي جراء عدوان غير مبرر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في مدينة القائم مساء أمس".

وأضاف أن "الهجوم يعد انتهاكا لسيادة العراق واستهدافا لقوة عراقية منضوية ضمن القوات المسلحة والذي جاء متزامنا مع بدء المرحلة الثامنة من عمليات إرادة النصر لملاحقة عناصر تنظيم داعش الإرهابي".

وطالب الائتلاف الحكومة العراقية "باتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأراضي العراقية من أي اعتداء خارجي والحفاظ على سيادة وأمن العراق".

يذكر أن القوات الأمريكية نفذت أمس ثلاث ضربات جوية على مقر اللواء 45 بالحشد الشعبي، ما أسفر عن مقتل 25 عنصرا أمنيا، وإصابة 51 آخرين بجروح.

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