شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العراقى: الغارات الأمريكية على الحشد الشعبى انتهاكا لسيادة البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استنكر رئيس مجلس النواب العراقى، محمد الحلبوسى، الغارات الجوية التى شنتها القوات الأمريكية على قوات من الحشد الشعبى، والتى أسفرت عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى، معتبرًا هذا الاستهداف انتهاكا لسيادة العراق.

وقال رئيس مجلس النواب، فى بيان أوردته قناة "السومرية" الإخبارية، الاثنين "فى الوقت الذى نطالب الجميع بضبط النفس؛ نجدد دعوتنا بأن تكون جميع القوات تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة".

وأكد الحلبوسي ضرورة الالتزام بتوفير الحماية للبعثات الدبلوماسية وقوات التحالف الدولي التي تتواجد على الأراضي العراقية بطلب وموافقة من الحكومة، وأن تتوحد الجهود لإكمال الحرب ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.

كانت خلية الإعلام الأمني، قد أعلنت أمس عن تعرض مقر اللواء 45 بالحشد ‏الشعبي إلى ثلاث ضربات جوية أمريكية، أسفرت عن مقتل أربعة مقاتلين بينهم معاون آمر اللواء وإصابة ‏‏30 آخرين‎.‎

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن قواتها الجوية نفذت غارات على 5 أهداف تابعة لهذه الجماعة المسلحة في أراضي كل من العراق وسوريا ردا على الهجمات التي سبق أن استهدفت القواعد الأمريكية في العراق.

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